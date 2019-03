Festival Méli'Môme à Reims : 30 ans de chansons, danse, théâtre, marionnettes, contes...

Reims, France

Du jeudi 21 mars au vendredi 5 avril, le festival Méli'môme propose un riche panel de spectacles pour les enfants. Adaptés à chaque âge, du bébé à l'adolescent, les spectacles mêlent tous les genres artistiques : danse, théâtre, chansons, marionnettes, contes...

Les festival est attaché à la diversité et cette édition 2019 accueille huit pays : Afrique du sud, Allemagne, Belgique, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas, Québec et Sénégal.

Azouz Begag, parrain du festival Méli'môme

Pour la trentième édition du festival, le parrain qui a été choisi est Azouz Begag. Homme politique et écrivain, il est d'abord un fils d'immigrés algériens. Elevé à Lyon dans un bidonville, il raconte dans son premier livre le Gone du Chaâba son enfance et comment il a réussi à s'en sortir. Son dernier livre Mémoires au soleil rend hommage à son père et aux travailleurs immigrés.

Il a également écrit de nombreux livres pour les enfants.

Pour fêter les trente ans du festival, un ouvrage réunit cinq textes écrits par cinq personnalités sur le thème "Avoir 30 ans". Trois auteurs de théâtre, Magali Mougel, Karin Serres et Jean-Rock Gaudreault, 2 jeunes auteurs en devenir : Amir Hassan de l’équipe de Radio Live et Catarina Roberts, lycéenne, jeune reporter pour Nova Villa se sont prêtés à l'exercice.

La programmation

Pour plus d'information sur les spectacles, consultez le site de l'Association Nova Villa

Samedi 23 mars :

09h30 / 11h / 17h Le Cellier : WILLKOMMEN, BIENVENUE, WELLKOMM ! Théâtre musical à partir de 2 ans

10h / 17h Espace Thierry Meng - Betheny : UN OPERA DE PAPIER Opéra à partir de 5 an

Dimanche 24 mars :

10h / 15h / 18h SALLE DES FETES DE SAINT BRICE COURCELLES : LA CABANE AUX HISTOIRES Des histoires à écouter à partir de 6 ans

11h / 15h LE CELLIER : LA MER EN POINTILLES Bidouilles pour marionnettes et comédiens à partir de 3 ans

17h / ESPACE THIERRY MENG - BETHENY : BRASLAVIE BYE BYE Théâtre à partir de 12 ans

Lundi 25 mars :

18h30 / LE CELLIER : L'INSOLENTE. DIALOGUES AVEC PINAR SELEK Rencontre

Mercredi 27 mars :

09h30 / 11h / 18h LE CELLIER : LA CABANE AUX HISTOIRES Des histoires à écouter à partir de 6 ans

14h30 / 18h30 OPERA DE REIMS : NOT QUITE MIDNIGHT Danse à partir de 8 ans

16h/ ESPACE THIERRY MENG - BETHENY : 7 M2 Danse et arts visuels à partir de 4 ans

17h / LE CELLIER : OMBRES ELECTRIQUES Théâtre d'objets avec musique live à partir de 4 ans

Jeudi 28 mars :

19h / LA COMEDIE DE REIMS : LA REINE A DISPARU Théâtre musical à partir de 5 ans

Vendredi 29 mars :

18h30 / LE THEATRE DU MANEGE DE REIMS : THE BASEMENTDanse et musique live à partir de 12 ans

18H30 / ESPACE THIERRY MENG - BETHENY : 7 M2 Danse et arts visuels à partir de 4 ans

Samedi 30 mars :

09h30 / 11h LE CELLIER :NOCTURAMA Théâtre musical à partir de 1 an

10h / 17h SALLE DES FETES DE SAINT BRICE COURCELLES : PAIRED Théâtre et chants à partir de 2 ans

10h / 17h LE CELLIER : PETIT BOUT DE BOIS Théâtre et marionnettes à partir de 6 ans

11h / 15h / 18h LE CELLIER : LA CABANE AUX HISTOIRES Des histoires à écouter à partir de 6 ans

14h30 / 18h30 OPERA DE REIMS : A VOS SAVEURS ! Opéra-Bouffe à partir de 6 ans

16h / LA COMEDIE DE REIMS : LA REINE A DISPARU Théâtre musical à partir de 5 ans

Dimanche 31 mars :

10h / 17h LE CELLIER : NOCTURAMA Théâtre musical à partir de 1 an

10h / 17h SALLE DES FETES DE SAINT BRICE COURCELLES : PAIRED Théâtre et chants à partir de 2 ans

15h / ESPACE THIERRY MENG - BETHENY : PILETTA REMIX Fiction radiophonique live à partir de 7 ans

17h / LE CARRE BLANC - TINQUEUX : JIMMY ET SES SOEURS _Théâtre à partir de 8 ans_E

18h / LE CELLIER : MOI, MONSIEUR, MOI ! Théâtre à partir de 9 ans

Réservations : par téléphone au 03 26 09 33 33, par mail adressé à reservations@nova-villa.com.