Fête médiévale dans la forteresse d'Angles-sur-l-Anglin

Angles-sur-l'Anglin, France

Les Lions du Kent, les Enguigneurs et il Pleut dans ma Bouche. Ce sont les noms originaux des trois associations de reconstitution historique qui ont investi la forteresse d'Angles-sur-l'Anglin pour ce week-end de Pâques. Un camp de chevaliers anglais comme si on y était. Pour 6€ par personne, les visiteurs peuvent s'immerger dans la vie quotidienne d'un château de l'époque.

Evidemment, des combats à l'épée sont prévus. Et les chevaliers insistent : rien n'est chorégraphié (mais les lames ne sont presque pas tranchantes). © Radio France - Marie Dorcet

Combats à l'épée, armures de chevaliers, archers... Tous les bénévoles des associations ont un rôle bien définis. Ils parcourent la France depuis plusieurs années pour animer des fêtes médiévales. Une très bonne expérience pour eux.

Quand on nous invite à dormir dans des lieux comme celui-là on se sent super privilégiés donc on ne rate pas une occasion de le faire" - Mathilde, Les Lions du Kent

Des canons retentissent plusieurs fois dans la journée... Lancés comme au 15e siècle. © Radio France - Marie Dorcet

Des passionnés pour accueillir les visiteurs

Les bénévoles des associations ne s'installent pas à la légère : ils sont tous passionnés d'histoire, et surtout du Moyen-Âge. Alors les costumes, les armes et même la nourriture sont conformes à ceux de l'époque. Ils se renseignent grâce à des livres de l'époque, des fouilles archéologiques pour être au plus près de la réalité quotidienne de l'époque.

Même la nourriture est "moyen-âgeuse" : les fruits et légumes sont ceux qui existaient à l'époque, et les viandes sont faites par leurs soin. © Radio France - Marie Dorcet

Pas de pommes de terre (arrivée en Europe après la découverte des Amériques) par exemple, mais beaucoup, beaucoup d'épices. Et à en croire les visiteurs, le repas est très bon.