Du vendredi 21 au dimanche 30 septembre 2018, la Foire de Caen invite le Vietnam et propose un thème « Destination l’Espace ! » pour encore plus d'animations et de stands. France Bleu Normandie vous y attend avec une exposition de pochettes par la discothèque de Radio France sur son espace studio.

« Destination l’Espace ! » C'est sur ce thème que la Foire de Caen accueille les visiteurs au parc des expositions de Caen du 21 au 30 septembre 2018. Et le pays invité cette année est le Vietnam sur un espace de 900 m². Vous pourrez admirer l'artisanat et repartir coiffé du chapeau conique « Nón Lá », représentatif de la culture vietnamienne.

France Bleu Normandie partenaire de la Foire de Caen

Sur notre espace studio, venez découvrir l'exposition pochettes "musique et espace" réalisée par la Discothèque de Radio France. Des documents d'archive exceptionnels !

Musique et espace - Discothèque de Radio France © Radio France

Du lundi 24 au vendredi 28 septembre, Bastien Mathieu vous fait vivre en direct la Foire de Caen dans nos émissions.

Rendez-vous les samedi et dimanche après-midi pour un accueil personnalisé sur notre studio.

La Foire de Caen 2018 : « Destination l’Espace ! »

Cette grande exposition inédite et interactive s'organise autour de grands événements de la conquête de l'espace. Découvrez les premiers lanceurs, les premières combinaisons spatiales, la découverte de la Lune, de Mars, mettez vos pas dans ceux de Thomas Pesquet et partez à la découverte de l'espace au travers la musique et le cinéma.

Des animations permanentes avec les animateurs de la Cité de l’Espace :

De la Terre aux étoiles : découvrez comment fonctionne une fusée, les orbites et satellites. Cherchez la vérité sur les soucoupes volantes. Les animateurs répondront à toutes vos questions sur l’espace et la possibilité d’y vivre dans le futur.

: découvrez comment fonctionne une fusée, les orbites et satellites. Cherchez la vérité sur les soucoupes volantes. Les animateurs répondront à toutes vos questions sur l’espace et la possibilité d’y vivre dans le futur. Mars et la Lune comme si vous y étiez : explorez leur environnement, leurs particularités, leurs odeurs, leur géographie, leurs repères et leur gravitation. Quelles informations nous envoient les véhicules (rovers) qui visitent la planète rouge ?

comme si vous y étiez : explorez leur environnement, leurs particularités, leurs odeurs, leur géographie, leurs repères et leur gravitation. Quelles informations nous envoient les véhicules (rovers) qui visitent la planète rouge ? Un petit pas pour l’homme… Grâce au simulateur Astrojump Junior, les astronautes en herbe seront dans les mêmes conditions que le premier homme sur la Lune !

Le Calvados 100% insolite : avec des animations tout public :

• Dans le planétarium, découvrez les planètes et leurs constellations, et testez ensuite vos connaissances.

• Construisez votre fusée So14 personnalisée ainsi qu’un petit robot en souvenir de votre voyage dans l’espace.

• Réalisez une carte du ciel, du système solaire ainsi que les outils pour vous repérer dans l’espace et vous perfectionner chez vous.

• Jeux de société et livres sur l’espace à disposition de tous.

A voir aussi sur la Foire de Caen :

• un pays invité d’honneur, le Vietnam : tourisme, artisanat, spécialités culinaires, spectacles et danses... 10 jours pour découvrir les richesses de cette destination.

• un village agricole, espace pédagogique sur les filières normandes, avec une exposition de machines agricoles et 2 jours de « job dating », pour vous présenter l’agriculture d’aujourd’hui et de demain

• le pôle Connecté et son évènement gaming, le CAEN eSPORT WEEK-END, avec ses tournois, son espace de découverte des jeux vidéo et son concours de cosplay ;

• le Village des Sports, véritable zone de découverte des disciplines sportives proposées ;

• le Normandie Électrique Tour, organisé en collaboration avec le SDEC Energie le deuxième week-end de la Foire, avec de nombreuses animations ainsi qu’un rallye « des marins d’eau douce » sur les routes de la Suisse normande le samedi 29 septembre. L’exposition-évènement sera particulièrement ludique et interactive avec des ateliers proposés tous les jours sur l’astronomie, les fusées, la vie dans l’espace, ou bien encore la marche lunaire. Toute la Foire sera aux couleurs notamment lors des parades Star Wars de la 501e légion.

Infos pratiques Foire de Caen

Horaires : tous les jours de 10h à 21h.

Nocturnes jusqu’à 23h samedi 22, mardi 25, vendredi 28 et samedi 29 septembre.

Dimanche 30 septembre : fermeture à 20h.

Tarifs Entrée plein tarif : 7 €

Tarif réduit :

6 € via la billetterie en ligne 2 € pour les personnes en situation de handicap, les demandeurs d’emploi & les étudiants

15 € le Pass Famille – maximum 5 personnes (2 adultes + 3 enfants entre 4 et 12 ans)

2 € pour les enfants de 4 à 12 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

CE, groupes scolaires : renseignements 02 31 29 99 99

Parkings gratuits

Parkings visiteurs: Tritons, Prairie, Louvigny et Philippon à l’arrière du ZénithAires de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sur tous les parkings de la Foire