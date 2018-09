Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018, la maison des associations de Strasbourg vous attend Parc de la Citadelle

Strasbourg, France

100 animations, 300 associations vous donnent rendez-vous

Les associations jouent un rôle capital dans le développement du lien social, de la citoyenneté, de la solidarité. Elles contribuent au dynamisme de notre territoire, chacune à leur manière.

La Maison des Associations de Strasbourg rassemble près de 300 associations qui interviennent dans tous les domaines : arts & cultures du monde, éducation, santé, sport, loisirs, accès au droits, solidarité, etc.

Deux jours pour se rencontrer au Parc de la Citadelle à Strasbourg

A travers 6 villages thématiques : une centaine d'animations gratuites pour la joie des petits et des grands ; chants, danses, démonstrations sportives, animations pour enfants, et plein d'autres instants de convivialité et de détente.

Les bénévoles sont à l'honneur

Sur les stands des différentes associations, ils vous attendent pour vous aider à choisir en fonction de vos envies et du temps que vous voulez accorder. Le "Mur du bénévolat" vous permettra sans doute de trouver ce qui vous correspond le mieux.

France Bleu Alsace donne largement la parole aux associations et aux bénévoles sur son antenne et se devait de s'associer à cet évènement de la rentrée devenu incontournable.

Tout le programme de ces deux jours est à télécharger en un clic !