Nantes, France

De 793 à 1066 après J.-C., les Vikings, tout à la fois commerçants, pillards, navigateurs et explorateurs, ont joué un rôle capital dans une grande partie de l’Europe (correspondant à l’actuelle Scandinavie : Danemark, Suède, Norvège et certaines régions de Finlande).

En collaboration et coproduction avec le musée historique de Suède_, Stockholm et MuseumsPartner en Autriche, le Chateau des Ducs présente ce_tte exposition internationale. Elle est visible pour la première fois en France. Objets exceptionnels autour de différents thèmes (religion, culte funéraire, artisanat, construction navale…), dispositifs multimédias, vous pourrez revisiter le mythe du Viking jusque au 18 novembre 2018. Découvrir un village viking, le rôle des femmes dans la société, écrire son nom en rune, construire un drakkar, se laisser happer par la magnificence des paysages, habiller un Viking ou soulever son épée… Une exposition immersive et vivante pour tous les âges !

A cette occasion, vendredi 16 juin de 16h00 à 19h00, France Bleu Loire Océan a installé son studio dans la cour du Château pour vous faire découvrir cette exposition en avant première. Une émission à réécouter ci dessous.



Vikings - France Bleu Loire Océan au Château © Radio France - Fabienne Bureau

Vikings - France Bleu Loire Océn au Château © Radio France - Fabienen Bureau

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 1/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 2/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 3/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 4/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 5/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 6/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 7/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 8/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 9/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 10/12 Copier

Vikings - En direct du Château des Ducs de Bretagne - 11/12 Copier