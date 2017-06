France Bleu Lorraine partenaire de Rues et Cies à Epinal

Les 16,17 & 18 juin prochains, les rues d’Épinal vont s'animer !

Pour la 34ème édition de Rues & Cie, Épinal va, comme d'habitude, accueillir des troupes venues de France et d'ailleurs pour animer ses rues. C'est en tout 41 Compagnies qui vont se relayer au fil du festival. Danse, spectacle ambulants, magie, théâtre, marionnette... Il y en aura pour tout le monde.

L'affiche de Rues & Cies - Rues & Cies

Nouveauté pour cette année, Épinal a accueilli une résidence de création. Le but ? Mettre tout en œuvre pour créer et adapter les performances aux rues d’Épinal.

Et bonne nouvelle pour vous y rendre, vous pouvez, si vous choisissez de vous y rendre en train : profitez du tarif Metrolor Loisirs. Les petits groupes (de 3 à 5 voyageurs) bénéficient d’un tarif intéressant : les deux premières personnes voyagent avec la tarification Métrolor ou Métrolor réduit, et les 3émes, 4émes et 5émes personnes voyagent au prix d’1€ le trajet (soit 2€ l’aller-retour).

Toutes les informations sur la programmation sont à retrouver ici ! Et pour en savoir plus, direction le site du Rues & Cie.