France Bleu Lorraine partenaire des Imaginales !

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai, les mordus de fantasy sont attendus à Épinal.

Les Imaginales, un rendez-vous incontournable depuis 17 ans maintenant à Épinal... Tous les ans, ce sont plus de 30.000 fans qui échangent autour de ces mondes fantastiques dont les Imaginales sont les dignes représentants.

DESTINations, un thème aux sens multiples

Il y'a plusieurs sens à ce thème... Une invitation au voyage d'abord (qu'il soit initiatique, spatiale ou personnel) mais aussi une réflexion sur l'avenir de cette littérature... Est-elle en danger, doit-elle se réinventer ? Ce thème sera au centre des expositions, conférences, projections présentées lors des Imaginales.

Quant au pays invité, une tradition depuis 2013, c'est la Suisse cette année... Et pour cause, la littérature SF du pays à le vent en poupe depuis quelques années et ses auteurs fédèrent de plus en plus de fans autour d'eux.

Présentation vidéo du festival

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des Imaginales et sur leur page Facebook.

Rendez-vous du 18 au 21 Mai à Epinal pour Les Imaginales, avec France Bleu Lorraine !