France Bleu Lorraine soutien le Galaxie d'Amnéville

Avec une capacité de 12000 personnes, en 20 ans, le Galaxie a vu passer plus de 1500 évènements : David Bowie, Notre Dame de Paris, Michel Polnareff, Mylene Farmer, Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman, Depeche Mode, Elton John, The Who, Yannick Noah, Johnny Hallyday, etc.

A la croisée autoroutière européenne Est-Ouest et Nord-Sud, Le Galaxie est implanté sur le Centre Touristique et Thermal d’Amnéville, le plus gros pôle européen de loisirs comportant : un Casino, une piste de ski indoor, un golf 18 trous, un Imax, un Zoo, un bowling, une piscine, une patinoire, des cinémas... Au cœur d’un bassin de population de plus d’un million d’habitants à moins d’une heure de route incluant nos voisins Luxembourgeois, Belges et Allemands.

Le Galaxie d'Amnéville, c'est une salle de spectacles

Les spectateurs du Galaxie

Mais aussi une salle de réception et d'événements sportifs

Le Galaxie

Le Galaxie accueille aussi le Backstage Café. Le nouvel espace de vie situé dans la coursive de la salle, le lieu dispose d’une scène, d’un bar, d’un espace de restauration American-food, et d’une capacité de 700 places dédiée au Rock et aux Artistes en devenir, locaux ou nationaux !

Le Galaxie d'Amnéville

Il bénéficie de tous les avantages qu’offre une salle comme le Galaxie et vous propose une proximité inégalable avec les artistes ! Ici, les musiciens restent sur place, échangent avec le public, se retrouvent au comptoir du bar après le spectacle ..

Voir la programmation à venir sans oublier les 2000 choristes le 29 octobre

