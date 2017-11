France Bleu vous invite aux stammtisch de Noël en Alsace

France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et les DNA vous proposent en ce mois de Noël, de retrouver la chaleur et la convivialité des stammtisch d'autrefois. Pour y assister, inscrivez-vous!

Les personnalités régionales, comme Lucien Doriath, Jean-François kovar, Isabelle Grussenmeyer, Adrien Fernique, Dan Leclaire, Christine Fischbach... vous donnent rendez-vous pour vous conter Noël : traditions, chansons, gastronomie, souvenirs, histoires émouvantes, drôles. Venez retrouver nos conteurs autour d'une table Strasbourgeoise et replongez dans l'ambiance de ces tablées chaleureuses, pour écouter, rêver, partager et échanger.

France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et les DNA vous invitent. Il suffit de vous inscrire à la date du stammtisch auquel vous souhaitez assister : inscription sur le site internet des DNA à partir du 19 novembre.

Dix rendez-vous au programme, les lundis et vendredis entre le 27 novembre et le 22 décembre et mercredi 6 décembre 2017 de 16h à 17h30. L'entrée est gratuite mais le nombre de places limité, il faut donc impérativement vous inscrire.

Au programme des stammtisch de Noël 2017