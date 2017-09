Fruitière à Comté de Flangebouche, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire , Fruitière à Comté de Flangebouche

Le magasin de la fruitière de Flangebouche,situé 7 rue des Boucheries à Besançon, est un magasin de producteurs pratiquant la vente directe de Comté, Morbier, Raclette et Tommes. D'autres produits franc-comtois viennent étoffer cette gamme. Nous confectionnons également des paniers garnis. Les comités d'entreprise, écoles et associations peuvent faire appel à nous pour des partenariats.

Venez nous rendre visite et découvrez toute l'étendue des saveurs de Franche-Comté

La Fruitière à Comté de Flangebouche est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offrent aux porteurs de la carte, une remise de 5% sur le montant de ses achats à la boutique de Besançon

Le site internet Fruitière à Comté

Gagnez votre carte du Club des auditeurs, pour profiter des avantages de nos nombreux partenaires, en écoutant France Bleu Besançon du lundi au vendredi à 8h50 et 17h45. Et si vous avez apprécié votre visite, nous vous invitons à déposez votre avis sur notre page facebook France Bleu Besançon dans la section "messages" (vos avis seront publiés sur cette page).

Les avis des porteurs de la carte Club