Gagnez un séjour en Suisse Normande avec descente de rivière et luge d'été

A l'occasion du Salon du tourisme et des sports nature à Clécy les 6 et 7 avril 2019, France Bleu Normandie vous offre un séjour pour une famille en Suisse Normande pour tester la descente en rivière et la luge d'été. Ça vous dit ? Inscrivez-vous !

Salon du tourisme et des sports nature à Clécy

Clécy - France

La Suisse Normande est un territoire normand à cheval sur les départements du Calvados et de l'Orne. Il doit son nom à son relief accidenté avec des gorges sculptées par l’Orne et ses affluents et sa verdure inégalée.

C'est un endroit unique en Normandie où tous les amateurs, de tous âges, se retrouvent pour une promenade ou pour y pratiquer une des nombreuses activités sportives : randonnées à pied, à cheval, à vélo, canoë, kayak, paddle, escalade, parapente, luge d'été, etc.

Samedi 6 et dimanche 7 avril, venez découvrir tout ce que la Suisse normande peut vous offrir comme activités au Salon du Tourisme et des Sports Nature. Des démonstrations et des initiations vous sont proposées pendant ces deux jours d'animations. L'entrée est gratuite.

Gagnez un séjour en Suisse normande

Inscrivez-vous au tirage au sort pour gagner un séjour pour 1 famille (2 adultes et 2 enfants) avec descente de rivière en canoë-kayak et luge d'été.