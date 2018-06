Lessay, France

Du lundi 18 au vendredi 22 juin, dans l'émission Fier de mon 50, Aurore Le Helloco vous propose de découvrir l'association "A'air Parachutisme" à Lessay. Régis et Claire Dufour ont installé leur école de parachutisme en 2006 dans la Manche, tout près de la mer. Ils comptent à eux deux 35 années de parachutisme et 9500 sauts. Avec eux, Elodie est vidéaste professionnelle et accompagne les sauts pour réaliser les vidéos.

France Bleu Cotentin vous offre votre baptême en parachute

Imaginez-vous volant dans les airs à plus de 3000m au-dessus de la Manche. Vous voyez la mer, les découpes de la terre. Ces sensations incroyables, France Bleu Cotentin vous les offre : jouez du lundi 9 au vendredi 13 juillet au grand jeu du midi.

L'impression de voler avec les anges !

Aurore a réalisé son premier saut en parachute. Voici ses impressions, sur les images d'Elodie.

On commence le parachutisme soit par un saut en tandem avec Régis, soit seul après une formation plus poussée.

Vous avez envie de vous lancer ? Connectez-vous sur le site internet A'air Normandie ou appelez-les au 06 98 86 04 33

Attention : pour faire un saut en parachute, notez que vous ne devez pas peser plus de 90 kilos avoir au minimum 15 ans révolu et un certificat médical de moins de 12 mois. Renseignements au contact@aair-parachutisme.fr