Gastrono'Miam - Un évènement France Bleu Lorraine

Gastrono'Miam Salon des vins, des produits du terroir et des arts de la table en partenariat avec France Bleu Lorraine. Un rendez-vous incontournable pour les gourmands.

Gérardmer, France

France Bleu Lorraine partenaire du 21 ème Salon Gastrono'Miam du 30 novembre au 2 décembre 2018 au centre des congrès Espace L.A.C de Gérardmer

Gastrono'Miam

Vendredi 30 novembre

20h30 : Repas Gastronomique par le chef Longo du Grand Hôtel de Gérardmer

Menu Gastrono'Miam 2018

Info pratique : Repas uniquement sur réservation préalable. Attention ! Dîner limité à 80 personnes. Inscription auprès de Blandine GERMAIN au 03 29 27 27 32 ou congres@gerardmer.net.

Samedi 1er décembre

14h-17h : jeux œnologiques avec les Œnophiles Gérômois

14h30 : démonstration culinaire avec Olivier Meurville, professeur de cuisine au lycée JBS Chardin. «Fricassée de grenouilles retour des bois»

16h : démonstration de pâtisserie avec Schmitt Chocolatiers, qui fabriquera les "Muscadines", spécialités de chocolat de Noël à base de ganache et présentées sur un petit traîneau en chocolat.

Dimanche 2 décembre

14h-17h : jeux œnologiques avec les Œnophiles Gérômois

14h30 : démonstration culinaire avec M. Malavaux, professeur de cuisine au lycée JBS Chardin. «Cuisses de grenouilles en habit vert»

16h : art floral avec Ludovic Voirin, artisan fleuriste du magasin L’Hortensia à Gérardmer.

Sur place

Séjours à gagner

2 séjours pour 2 personnes en Bourgogne à gagner !

A gagner : 2 week-ends pour 2 personnes, dans un domaine viticole à Lugny en Bourgogne (visite du domaine et dégustation, dîner et nuit).

Tirages au sort le samedi 1er décembre à 18h30 et le dimanche 2 décembre à 17h30.