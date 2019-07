Grande fête du terroir à Créances le 10 août

La commune de Créances sur la côte Ouest de la Manche organise samedi 10 août 2019 une grande fête du terroir. 350 déballeurs, des producteurs locaux, un concours de décorations légumières, des animations musicales et un grand feu d’artifice sont au programme de la fête.

Créances, France

Créances en Normandie, située au cœur de "mielles" (dunes cultivées pour le maraîchage) est une commune réputée pour ses productions légumières. La 2ème édition de la grande fête du terroir de Créances, qui a succédé à la fête de la carotte, est organisée chaque année le deuxième samedi du mois d’août et rassemble près de 30 000 visiteurs.

Au programme de la grande fête du terroir 2019 de Créances :

Vente au déballage dès l’aube et un marché du terroir qui réunit des artisans régionaux.

9h45 : Défilé avec le groupe Ca R’samba koi et la Commanderie de France des Tameliers du Bon Pain.

11h30 : Concours de décorations légumières : délibération et remise des prix.

Le concours de décorations légumières de Créances

12h00 : Déjeuner sous chapiteau

14h35 : Concours de dessins réservé aux enfants : délibération et remise des prix.

15h00 : Défilé avec le groupe Ca R’samba koi et la Commanderie de France des Tameliers du Bon Pain.

De 15h à 17h00 : Concert du groupe New Live

19h00 : Clôture du marché. Restauration sous chapiteau.

22h45 : Grand feu d’artifice.

A noter : Toutes les personnes nées un 10 août se verront remettre un cadeau le jour de la fête.

La grande fête du terroir de Créances en pratique :

Samedi 10 août 2019 à Créances (50710)

Possibilité de restauration sur place avec saucisses ou gigot grillés.

Parkings gratuits

Sur Facebook : La Fête du Terroir de Créances