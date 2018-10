Occitanie, France

Halloween au Cinéma

On peut fêter Halloween au cinéma aujourd'hui. En Haute-Garonne, le cinéma Art de Plaisance du Touch propose les films "Chair de poule 2", "la Nonne" et "La nuit des masques" à l'Espace Monestié. La famille Adams s'invite à l'ABC de Toulouse. Programmation spéciale aussi au cinéma Lumière de l'Union dès 14h. Idem dans le Tarn et Garonne aux Nouveaux Bleus de Beaumont de Lomagne. Dans le Gers à Masseube, la salle de ciné propose "Hotel Transylvania 3" à 15h, "The Predator" à 18h, et "Venom" à 20h30. Par ailleurs c'est la sortie aujourd'hui d'une comédie avec Ahmed Sylla et Jean-Pierre Darroussin... "Chacun pour tous". Autre comédie avec Pio Marmaï "En liberté". Et il y a aussi "Bohemian Rapsody". Un biopic sur Freddie Mercury réalisé par Bryan Singer. Le destin extraordinaire du groupe Queen. Du succès aux excès, de la scène à la maladie. C'est à voir au Gaumont de Labège, à l'UGC de Toulouse ou dans les CGR d'Albi, Rodez ou Montauban...

Halloween en gare Marabiau

On fête Halloween avec des magiciens à bord des TER d'Occitanie. Distribution de bonbons en gare de Toulouse entre 16h30 et 18h30. La navette cimetière circule normalement dans l'agglo toulousaine aujourd'hui et demain entre Jolimont et Cornebarrieu. Dans le Tarn ce sont même des voitures électriques qui sont mises à votre disposition par la mairie de Castres pour aller au cimetière.

Alban Forlot déjà déguisé © Radio France - AF

En Haute-Garonne, Halloween un peu partout

En Haute-Garonne à Balma à partir de 17h30 au parc de Vidailhan avec des animations et du maquillage terrifiant. Même la piscine prend les couleurs de la fête. A Fontenilles on en profite pour faire un super loto à 21h à l'Espace Marcel Clermont. Des créatures diaboliques sont annoncées aujourd'hui en coeur de ville de Launaguet. Sinon à Quint Fonsegrives c'est sur le parvis du centre de loisirs de 17h à 19h. A Noé on se maquille dès 16h à la médiathèque avant la chasse aux bonbons. Grande soirée d'Halloween à la salle polyvalente de Castelginest avec la danse. Rendez-vous par exemple à Saint-Christaud pour un bal et un repas maléfique. A Aussonne, la salle des fêtes est envahie par des revenants dès 19h00. A Mirepoix sur Tarn, déguisement conseillé pour vous rendre à la salle des fêtes ce mercredi à 20h. A Toulouse, escape game au centre commercial Saint-Georges, chasse aux fantômes au musée des Augustins et au Muséum. Une soirée dansante pour Halloween aura lieu vendredi à 19h à la salle des fêtes de Saint-Sulpice-sur-Lèze avec Bazar Lux Cabaret.

Dans le Gers, sortez les citrouilles !

Bonjour aux fleuristes qui ne chôment pas en ce moment. Aujourd'hui dans le Gers, une vente de chrysanthèmes a lieu à Barcelonne-du-Gers de 8h à 18h sur le parking de la boucherie du village. Dans le Gers aussi, on fête Halloween dès 11h avec un atelier créatif à l'office de tourisme de Montréal-du-Gers. A Mirande, ça commence à 15h avec un atelier de "sang drine" et la création de citrouilles horribles. Jury démoniaque en soirée et des cortèges à bonbons. A Caussens, c'est dès 16h30. A Aignan, repas spectacle à 20h avec un chili con carne.

Et aussi dans la région ...

Dans le Tarn et Garonne, après-midi monstres à la salle des fêtes de Faudoas ce mercredi 31 octobre. Dans le Tarn, la boite de nuit Pop Art Club de Castres organise une soirée Halloween. Vous serez servis par des zombies. Les étudiants d'Albi, Toulouse ou Figeac vont investir les bars de la région sous la surveillance accrue de la police pour éviter tout débordement. En Aveyron, les petits monstres défilent par exemple à Salles la Source dès 16h. Loto en Ariège ce soir au Fossat.

