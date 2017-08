Histoire de vigne : Chez la famille Guillaume

C’est à Charcenne en Haute-Saône que la Famille Guillaume Travaille la Vigne tout en étant Pépiniériste. Une histoire ancienne datant du 18éme qui s’exporte à travers le monde tant pour les plans de vigne (3éme mondial) que les vins Guillaume.

Les vignes et le pépiniériste, son histoire au fil des décennies.

Le pourquoi du maintien des vignes grâce aux performances du pépiniériste et des plans de vignes exportés dans le monde.

Son enfance dès 4 ans le nez dans le tonneau...

Qu'est-ce qu'il aime dans la vigne : déjà l'historique, beaucoup de choses dans la vigne, la caborde qu'il restaure, la croissance de la vigne, la vinification, les clients et le fait d'être en Haute-Saône où on fait du vin de Qualité.

Après l'évocation de l'historique plutôt important, il y a des endroits qu'il aime et où il se sent bien comme au milieu des vignes..

Il parle plusieurs Langues puisqu'il exporte aux EU en GB et un peu dans l'Est...

L'ouverture lui plait et cela grâce au Vin...

Le fait d'être vin de Pays est-ce une croix ? et bien Non, au bout du Compte c'est une ouverture avec un cahier des charges bien élaboré pouvant concerné l'étranger.

C'est la fierté des vins, c'est la recherche des nouveaux Cépages puisque chaque vinification est une Page Blanche...