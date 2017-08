Histoire de Vigne : Domaine Chatillon Arbois Passenans

C’est à Arbois et Passenans que Philippe Chatillon travaille ses Vignes. 3 hectares en biodynamie. Semaine sur le Domaine Chatillon, Philippe Chatillon.

Il parle de ses 1ers rapports avec le Vigne dus à une rencontre avec une vigneronne.

Il était biologiste enseignant.

Ce qu'il l'attire est l'aspect vivant.

Arbois et Passenans. Il y'a des complexités entre ces deux secteurs avec des climats différents et du coup des vins différents.

Ses expériences sont toutes liées au vivant.

Le Domaine de La Pinte est le 1er gros domaine à passer en Bio, une Aventure mais une évidence.

Ce qu'il Aime dans la Vigne : l'aspect vivant du végétal, le rapport qu'il a et ressent avec le végétal.

Il aime les Vendanges où le mystère de ces raisins qui deviennent VIN.

Il travaille vraiment le plus simplement avec comme accessoires Harpe et Bol en cristal.

La biodynamie c'est surtout le travail de la dynamisation de l'eau o

Il est conscient que le regard de certains sur cette façon de travailler interroge.