Histoire de Vigne : Domaine Les Matheny

C’est à Mathenay que Elise et Emeric travaillent la Vigne. Ils ont 3 hectares et demi de vigne répartis sur diverses parcelles, Poligny, Arbois, Montigny, Molamboz. Semaine sur le Domaine Les Matheny à Mathenay.

2007 début de l'histoire, une histoire de couple, 2009 première cuvée plutôt satisfaisante.

Ils nous parlent de sa Passion pour la Vigne, c'est d'abord une rencontre et une histoire commune, celle d'Elise et Emeric. Elise se forme entre 2006 et 2007.

Ce qu'ils aiment dans la Vigne c'est le métier. Emeric aime ne pas faire toujours la même chose chaque jour, il vit avec les saisons en rapport avec la nature, avec Elise c'est pareil. Les Matheny s'entendent sur plusieurs parcelles comme Molamboz, Poligny, Arbois, Montigny.

Les Matheny est une histoire de couple.

Ils nous parlent de leurs endroits préférés comme leur vieille cave chargée d'histoire.