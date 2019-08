Rennes : le Parlement de Bretagne, un monument très visité cet été

Rennes, France

Monogrammes royaux, peintures et dorures habillent les murs et plafonds du Parlement de Bretagne à Rennes. Construit au XVIIe siècle au cœur de la cité, ce lieu de pouvoir est un symbole de l'histoire de la ville. "Jusqu'au début du XVIIe siècle, le Parlement voyageait entre Rennes et Nantes. Puis le Roi a nommé Rennes comme siège du Parlement, précise le guide de la visite. Pour la ville ça a été un changement radical, la ville a triplé sa démographie en 40 ans. A la différence de Saint-Malo ou Nantes, Rennes est devenu une ville de magistrature."

Ravagé par les flammes il y a 25 ans

Épargné lors du grand incendie de Rennes en 1720 grâce aux bâtiments "coupe-feux" qui l'entourent, le Parlement de Bretagne est ravagé par les flammes en 1994. Totalement restauré depuis, l'édifice garde quelques rares stigmates de cet événement qui a bouleversé les rennais et tous les bretons.

La Grand'Chambre est l'un des joyaux du Parlement de Bretagne. © Radio France - Théo Meunier

Au sortir de la salle des petits pas, on pénètre dans la Grand'Chambre. C'est ici que pendant l'Ancien Régime on enregistrait les lois du Roi pour la Bretagne, seule fonction politique du Parlement. Car l'essentiel du pouvoir de ces lieux est judiciaire. Jusqu'à aujourd'hui, de grands procès se tiennent dans ce palais. "Dernièrement c'est arrivé deux fois, avance notre guide. L'affaire d'Outreau qui a été dépaysé à Rennes, et l'affaire Agnelet, l'héritière des casinos de Nice qui avait disparu dans les années 1970."

"On ne s'attend pas à quelque chose d'aussi éclatant"

Après une heure et demie de visite, la plupart des touristes sortent ébahis. "Les salles sont à la fois superbes et étonnantes, s'émerveille ce visiteur venu d'Aix-en-Provence. Quand on connaît l'histoire des lieux, on ne s'attend pas à quelque chose d'aussi éclatant. C'est très beau à voir". Même chose pour cette Normande, consciente de la chance qu'elle a eu de découvrir le palais : "Ça m'a vraiment épaté de voir ces plafonds magnifiques, mais aussi d'avoir accès à toutes ces salles. A Rouen aussi nous avons un magnifique Palais de Justice mais on ne peut pas visiter les salles, donc je ne sais pas si c'est aussi richement décoré que cela." Tout l'été et toute l'année, on peut visiter le Parlement de Bretagne, mais il est nécessaire de réserver.

