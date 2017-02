Jouez sur France Bleu Lorraine et gagnez vos entrées pour le Parc de Sainte Croix à Rhodes

Valable du 11 au 26 Février, tous les jours sur France Bleu, remportez vos invitation pour l'ouverture hivernale exceptionnelle du Parc de Sainte Croix.

Tous les jours, dans France Bleu Lorraine Midi, Nathalie et Jérôme vous emmènent au Parc de Saint Croix à Rhodes.

Une année 2016 au top pour Sainte Croix

Pour la saison 2016, le Parc a, à nouveau, dépassé les 300.000 visiteurs. Parmi les nouveautés de la saison on retient l'arrivée des Gloutons, le film "La Nuit du Grand Loup" mais aussi la nouvelle version du parcours pieds nus.

Du côté numérique, c'est un succès aussi, 100.000 fans sur leur page Facebook et une place de choix dans le Top 5 des Parcs et Zoo préférés des internautes de TripAdvisor.

Un des Gloutons du Parc, nouvelle arrivée de 2016 - Sainte Croix

Le Parc Animalier s'engage

En fin d'année, le parc a créé un fonds de dotation permettant de gérer efficacement ses projets de conservation. Il permet également de recevoir des dons de particuliers ou d'entreprises voulant s'engager pour la biodiversité.

Le Parc n'a pas fini de vous surprendre en 2017 !

Des surprises avec notamment l'arrivée des Gibbons à favoris roux dans l'aventure "Mission Biodiversité, le Voyage de Néo", des améliorations plus adaptée au bien-être animalier et les visiteurs pour les renards et les chouettes Harfangs des Neiges.

Mission BioDiversité - Sainte Croix

Un rendez-vous à ne pas manquer

Le Parc Animalier de Sainte Croix organise, le 27 mai 2017, le Championnat d'Europe d'imitation du Brame du Cerf, un concours qui s'inscrit dans un week-end qui sera dédié aux animaux et à leur mode de communication : "Les Animaux ont la Parole" du 25 au 28 mai.

Gagnez vos entrées pour cette ouverture exceptionnelle !

Dès Lundi dans France Bleu Lorraine Midi, France Bleu vous offre vos entrées pour le Parc de Sainte Croix. Des entrées valables uniquement pour cette ouverture exceptionnelle : du 11 au 26 Février. Vous savez ce qu'il vous reste à faire : 03.83.36.20.20 ! Bonne chance à tous !