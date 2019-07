Journée spéciale Fort-Mahon

Mercredi 10 juillet : émission spéciale plage en direct de Fort-Mahon de 9h à 19h. Sortez la crème solaire, les chapeaux, les tongs et vivez l’été avec France Bleu Picardie.

Fort-Mahon-Plage, France

Tout ce mercredi 10 juillet, France Bleu Picardie est en direct de Fort-Mahon.

Venez nous retrouver sur notre studio mobile installé au bord de la plage.

A 10h, c'est Jackie Masse, le chef du restaurant La terrasse qui vient nous donner des recettes de plats d'été.

Par exemple : les moules de bouchot avec une sauce aux herbes de la baie. Il faut commencer par préparer des moules marinières. Prendre le jus et le crèmer avec autant de crème que de jus. Prendre des asters maritimes (qu'on appelle aussi oreilles de cochons), les poêler et les étuver. Les mettre dans la préparation à la crème, lier et mixer tout en laissant un peu de morceaux. Servir avec les moules.

Jackie Masse avec Patrick Vincent © Radio France - Géraldine Carême