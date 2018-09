Rendez-vous les 15 et 16 septembre 2018 partout en France pour découvrir et redécouvrir les sites et monuments marquants du patrimoine de nos régions.

Passavant-la-Rochère, France

Le coup de coeur de Pol Laurent, animateur de la matinale de France Bleu Besançon, va vers la verrerie de Passavent-la-Rochère à la lisière entre les Vosges et la Haute-Saône. Une belle découverte à faire pour ces 35e Journées du patrimoine.

La verrerie de Passavent-la-Rochère a été fondée en 1475 par un maître verrier de Bohême. L'endroit est propice : il y a du bois, de l'eau, de la chaux, des fougères. Dans les années 1500, plein de petites verreries émergent dans la région mais la guerre de 30 ans occasionnera la fermeture de ces verreries les unes après les autres. En 1666, la verrerie de Passavent-la-Rochère rouvre ses portes. On ne travaillait que 4-5 mois par an à cette époque, une fois le chiffre d'affaire atteint, les maîtres verriers venus de partout repartaient à leurs occupations. En 1970, elle se mécanise et se spécialise dans le verre industriel (carreaux pour salle de bains). On fabrique aussi de la vaisselle et aujourd'hui également des oeuvres d'art telles que boules de Noël, lampes... Durant les Journées du patrimoine, les maîtres verriers souffleront le verre devant vous et un artiste verrier international sera également présent.

A voir aussi en Haute-Saône et dans le Jura

Arc-lès-Gray : La Fonderie - Demeure et entrepôts Anthony

Baignes Les Forges de Baignes - Visite commentée du site des Forges de Baignes

Baulay : L 'Hermione de Cherlieu

Bouhans-et-Feurg : Église de Feurg - Église Bouhans et Feurg

Boulot : Château de Boulot - Visite commentée du Château de Boulot

Champagney : Maison de la négritude et des Droits de l'Homme

Champlitte : Chapelle du Prélot, Couvent des Augustins, Église de Frettes, Église Saint-Christophe de Champlitte, Musée départemental des Arts et Traditions Populaires

Chauvirey-le-Vieil : Le Rucher du Père Gaillot, Musée des Outils d'Hier

Fondremand : Château de Fondremand

Fougerolles : Ecomusée du Pays de la Cerise

Gray : Basilique Notre-Dame, Centre Culturel Espéranto, Musée Baron Martin

Montigny-lès-Vesoul : Ancienne abbaye des Clarisses-Urbanistes ul

Oricourt : Château médiéval d'Oricourt

Ouge : Château d'Ouge

Retrouvez d'autres idées de visites du patrimoine en Haute-Saône >>>

Retrouvez d'autres idées de visites du patrimoine dans le Jura >>>