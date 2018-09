Rendez-vous les 15 et 16 septembre 2018 partout en France pour découvrir et redécouvrir les sites et monuments marquants du patrimoine de nos régions.France Bleu Elsass vous conseille la Neustadt à Strasbourg.

Strasbourg, France

Le coup de coeur de Pierre Nuss, animateur de la matinale de France Bleu Elsass, va à la Neustadt, quartier Strasbourgeois classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 2017. Une belle balade et découverte à faire pour ces 35e Journées du patrimoine.

Le quartier de la Neustadt à Strasbourg ,ou «ville nouvelle», reste un des témoignages les mieux préservé de l'architecture germanique. Les principaux bâtiments et maisons Jugendstil de style néo et art nouveau, ont été construits sous l'annexion allemande entre 1870 et 1918, et surtout ils ont été préservés de la destruction lors des deux grands conflits mondiaux. A voir durant les journées du patrimoine : le Palais du Rhin, la Place de la République, la Bibliothèque Nationale et Universitaire, l’Eglise Saint-Paul, le Lycée des Pontonniers, le Parc des Contades, la Maison Egyptienne, mais aussi le tribunal, la gare SNCF...

Visitez la Neustadt pour les Journées du patrimoine (version en alsacien)

Visitez la Neustadt pour les Journées du patrimoine (version française)

