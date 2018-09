Rendez-vous les 15 et 16 septembre 2018 partout en France pour découvrir et redécouvrir les sites et monuments marquants du patrimoine de nos régions. Le coeur de Jérôme Prod'Homme balance d'un département à l'autre.

Nancy, France

Jérôme Prod'Homme, animateur de France Bleu Lorraine, est un passionné d'histoire et un passionné de la Lorraine, sa région de coeur. Il ne pouvait se limiter à un seul coup de coeur à l'occasion des 35e Journées du patrimoine. Du coup, il vous en propose dans chaque département lorrain : en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, dans les Vosges. Et bien sûr, il ne pouvait rater la Place Stanislas à Nancy, la plus belle place de l'univers et au-delà... dixit Jérôme !

Vittel, Contrexéville, Bains-les-Bains, Saint-Dié... dans les Vosges

Faites un tour dans la plaine des Vosges. Si vous aimez les colonnades, la belle époque, les robes à crinolines, arrêtez-vous du côté de Vittel et de Contrexéville. A Bains-les-Bains, visitez la Manufacture Royale, c'est une ville où a vécu la première femme ayant obtenu le baccalauréat. Saint-Dié-des-Vosges mérite le détour avec son style bien à elle qui mélange les constructions des années 50 et sa cathédrâle, une des plus ancienne des Vosges.

Le château de Pange près de Metz en Moselle

Le coup de coeur de Jérôme en Moselle va au château de Pange, qui se trouve à Pange et appartient à la famille De Pange. Une très jolie maison avec un jardin extraordinaire, un château symbolique du XVIIIe mais qui vit bien ancré dans son époque.

La ville de Bar-le-Duc en Meuse

Il faut vous arrêter au moins une fois à Bar-le-Duc. A voir absolument, les sculptures, la ville haute avec ses petites rues, ses hôtels particuliers, les pierres qui sont magnifiques. Et n'oubliez pas d'acheter votre ticket de loto du patrimoine pour aider à rénover le Théâtre des Bleus, théâtre à l'italienne, qui a été sélectionné à Bar-le-Duc.

Longwy, Lunéville, Toul, le château de Fléville, le château d'Haroué en Meurthe-et-Moselle

En Meurthe-et-Moselle, Jérôme ne sait plus où donner de la tête. Il choisit Longwy classé au titre du réseau Vauban avec sa porte Haute, le château des Ducs de Lorraine à Lunéville, Toul entourée de remparts, la fameuse cathédrâle St Etienne, l'Hôtel de ville magnifique, le château de Fléville avec sa roseraie qui refleurie en ce moment, le donjon, ses animations pour les enfants et le dernier, le château de Haroué, 365 fenêtres, 52 cheminées, 12 tourelles, quatre ponts... une merveille.

La place Stanislas à Nancy

Le coup de coeur absolu de Jérôme, c'est la place Stanislas à Nancy, créée en 1755. Elle était dédiée à Louis XV. Elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1983. Cette place a vu passer l'histoire : Marie-Antoinette, De Gaulle, le général Patton, les plus grandes têtes couronnées. Jérôme ne s'en lasse pas, même sous la pluie, même sous la neige et la glace, la place Stanislas c'est la plus belle place de l'univers pour lui.

