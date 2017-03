Journées européennes des métiers d'art : à Vienne, des artisans ont créé une boutique associative

Pendant trois jours, des artisans vous font découvrir leurs métiers. Ce sont les journées européennes des métiers d'art, qui débutent ce vendredi. A Vienne par exemple, vous pourrez franchir le seuil de la boutique A4 Fabric Arts, un lieu conçu par et pour des artisans.

C’est une grande boutique installée à Vienne, 20 rue Teste du Bailler. Fondé il y a deux ans par quatre artisans, deux ébénistes, un tapissier sellier et un tailleur de pierre, rejoints depuis par trois autres collègues, ce lieu original expose et met en vente leur production, meubles, poteries, vitraux, sacs, coussins et autres merveilles. Pour en comprendre pleinement l’utilité, il faut aller voir Alexandra Michel, qui exerce chez elle, à Vienne, son métier de potière.

Dans son four installé dans un petit bâtiment dans le jardin, elle fait cuire les pots de fleur qu’elle vient de façonner, dans un atelier installé dans son garage. Ici, impossible d’accueillir la clientèle. Elle vend sa production sur les salons de l’artisanat et les marchés, mais quel bonheur de pouvoir disposer d’un espace de vente permanent ! Ce qui l’a aussi séduite dans ce projet associatif, c’est la rencontre avec d’autres personnages du monde de l’artisanat : « ce qui m’a motivée, c’est le fait de se regrouper avec des univers très différents ».

Un argument volontiers repris par Laurent Prunier, ébéniste et fondateur de l’association : « on peut fabriquer un canapé avec des pieds patinés ou en métal, on peut intégrer du vitrail dans les meubles, on croise nos compétences pour avoir une offre encore plus riche ». Alexandra, elle, est en train de travailler avec un collègue ferronnier qui fabrique des pieds de lampe, à charge pour elle de confectionner l’abat-jour en porcelaine.

Alexandra Michel , potière à Vienne et membre de l'association © Radio France - Jacky Page

Un nouvel espace pourra accueillir des stages et ateliers

A tour de rôle, les sept artisans de l'association viennent tenir la boutique. Ce jour-là, c'est Marguerite qui s'en charge. Elle se définit comme "bricoratrice", et crée de la décoration avec des objets de récupération. Au magasin, elle a apporté du travail, des assises rembourrées qu’elle est en train de coudre, afin de redonner vie à de vieilles chaises en formica des années 60. Au fond de la boutique, déjà spacieuse, une porte vitrée s'ouvre sur une cour, et au bout de la cour, Marguerite pousse une porte qui donne sur un nouvel espace. Ça ressemble à une grange d’une centaine de mètres carrés, que l’association veut aménager pour y organiser des ateliers et des stages. Mais avant d’y accueillir le public, de lourds travaux s’imposent. Pour couvrir les dépenses, une campagne de financement participatif sera lancée au mois de mai.

Pour découvrir le travail des artisans d'art de l'association A4 Fabric Arts, c'est 20 rue Teste du Bailler à Vienne. Les artisans y seront présents de 14h à 19h ce vendredi et samedi. Et dimanche de 14h à 18h. C’est l’un des quelque 80 événements organisés en Isère à l’occasion de ces journées européennes des métiers d’art.