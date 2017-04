L'Amuserie, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, l'Amuserie

Devant le succès rencontré lors de nos soirées cafés-théâtres ponctuelles et organisées dans des lieux improvisés (ancien abattoir, zone industrielle, locaux désaffectés), la municipalité de Lons le Saunier s’est intéressée de près au projet d’ouvrir un lieu permanent.

Elle nous a donc mis à disposition une salle et après des travaux d’aménagement, la salle de L’Amuserie est inaugurée en 1997.

Lieu de diffusion et de refuge hors saison pour les compagnies de rue, l’Amuserie est avant tout un croisement de styles avec des savoir-faire d’artistes estampillés « rue » qui peuvent aussi s’exprimer en salle, mais avec toujours une originalité propre. Ouverte d’octobre à juin, elle permet aux spectacles de rue, tributaires des aléas climatiques et des périodes de programmation, d’être présentés en saison hivernale. Les spectacles présentés pendant les mois d’octobre, mai et juin sont en extérieur. Le reste de la saison se passe en intérieur. Ce positionnement d’une période de programmation décalée est un choix délibéré, tout comme celui de ne pas faire de festival.

L’Amuserie est aussi une salle de proximité, toujours ouverte et prête à donner un coup de pouce à des compagnies ou des projets principalement régionaux ayant besoin d’un lieu de répétition ou de travail pour un projet spécifique et ponctuel.

L’Amuserie est animée et gérée à titre bénévole par les membres de l’équipe du Théâtre Group’.

