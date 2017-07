L'été en Bourgogne Franche-Comté à Arcy-sur-Cure

Cet été Guillaume Pierre visite pour vous 40 sites remarquables : musée, château, plan d'eau, camping, base de loisirs... quelque part en Bourgogne Franche-Comté. Plongée au frais dans les grottes préhistoriques d'Arcy-sur-Cure.

Les grottes d'Arcy-sur-Cure se trouvent dans l'Yonne, pas très loin d'Avallon et de Vézelay. Haut lieu de la préhistoire, les grottes sont constiutées de 11 cavités dont certaines abritent des peintures (160 représentations essentiellement d'animaux et de mains), datant de plus de 20 000 ans ! C'est plus de 30 000 curieux venus de toute l'Europe qui visitent chaque années ces grottes datant du paléolitique. Une visite dans les grottes c'est pull obligatoire, le thermomètre affiche 12° au fond de la Grande Grotte, la seule ouverte au public.

Guillaume Pierre a eu droit à une visite privilégiée avec un guide rien que pour lui, direction sous terre !

Des grand-parents et leur petit-fils en route pour la Sarthe en camping car, ont apprécié la découverte des grottes

Guillaume est entré dans les grottes avec le gérant des grottes, François. Ce sont les peintures rupestres, moins importantes que celles de Lascaux ou la grotte de Chauvet, mais remarquables par leur ancienneté, qui font sa renommée internationale. Des rotations de visites sont mises en place pour éviter trop de personnes en même temps dans la grotte.

François, le gérant de la grotte, raconte l'histoire de ce lieu remarquable

Un parcours vous emmène sur 900 m dans la grotte principale d'Arcy-sur-Cure. L'entrée de la grotte est limitée à 30-40 personnes à la fois, pour la préservation du site. La grotte appartient à la famille de François, propriétaire de la grotte depuis une trentaine de générations.

François, gérant ET propriétaire de la grotte d'Arcy-sur-Cure

La grotte d'Arcy-sur-Cure est plus ancienne que celle Lascaux qui date de 17 000 ans. Les peintures d'Arcy-sur-Cure dates de 28 000 ans et elles sont encore d'origine, ce ne sont pas des copies. Explication avec la guide des grottes.

Découverte des peintures rupestres avec la guide des grottes d'Arcy-sur-Cure

