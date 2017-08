L'été en Bourgogne Franche-Comté à la Citedo à Sochaux

Dans son périple à la découverte des lieux emblématiques de l'été dans la grande région Bourgogne Franche-Comté, Guillaume Pierre s'est arrêté à Sochaux à la Citedo, l'un des plus beaux équipements aquatique de l'est de la France.

Guillaume est à Sochaux dans le Doubs. Sochaux, c'est le Musée Peugeot, c'est aussi le club de foot du FCSM, mais c'est aussi la Citedo, l'un des plus beaux équipements aquatique de l'est de la France, avec ses piscines, son espace bien-être, ses plages en extérieur et son espace de loisirs extérieur avec football, tennis, boulodrome...

Guillaume Pierre a testé les bassins, ouverts toute l'année. Avec cinq bassins, il y a de quoi s'amuser, bassin de nage, bassin ludique, bassin pour les tout petits, toboggans...

Damien, responsable de la Citedo, nous présente le complexe Copier

Plus de 200 000 personnes se prélassent chaque année à la Citedo. Les pieds dans l'eau avec Josiane, une habituée venue de Belfort. Caroline et sa fille Adeline viennent du côté de Montbéliard et pour elles la Franche-Comté, il n'y a rien de plus beau.

Guillaume, les pieds dans l'eau, avec Josiane une habituée Copier

Pour Caroline et Adeline, la Franche-Comté c'est une région à découvrir, nature, histoire, gastronomie... tout est beau, tout est bon... Copier

Le grand bassin de la Citedo © Radio France - Guillaume Pierre

Direction l'espace bien-être pour un moment de détente. Doté d’un spa, hammam, sauna, solarium, douches massantes et relaxantes mais également d’une salle de relaxation et modelages, c'est l'endroit qu'il fallait à Guillaume pour faire une pause.

Marine est esthéticienne et accueille Guillaume à l'espace bien-être Copier

