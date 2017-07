L'été en Bourgogne Franche-Comté à Arcs-et-Senan

Guillaume Pierre fait un arrêt à la Saline royale à Arcs-et-Senans, à proximité de Besançon et Dole, dans son périple à travers la grande région Bourgogne Franche-Comté, à la découverte de 40 sites remarquables à visiter cet été.

La Saline royale d'Arcs-et-Senan se trouve à 35 kms au sud de Besançon à la frontière du Jura et du Doubs. Classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans était destinée à la production de sel et construite entre 1775 et 1779 par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux à la demande de Louis XV. Elle est contituée de 11 bâtiments entièrement restaurés, sur 7 hectares, qui accueillent expositions, festival des jardins, concerts, résidences de chercheurs, animations pour les enfants, colloques, expériences innovantes...

100 000 personnes visitent le site des Salines d'Arcs-et-Senan chaque année. C'est un lieu unique qui voyait se cotoyer dirigeants, employés et leurs familles, une cité idéale voulue par Claude-Nicolas Ledoux.

C'est un lieu majestueux et grandiose très bien préservé.

