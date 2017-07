L'été en Bourgogne Franche-Comté au lac du Bourdon

Tout l'été, Guillaume Pierre nous emmène en balade à travers la grande région Bourgogne Franche-Comté, à la découverte de 40 sites remarquables. Direction le lac du Bourdon à Saint-Fargeau près d'Auxerre dans l'Yonne.

Le lac du Bourdon se trouve sur la commune de Saint-Fargeau, à 45 kms d'Auxerre en bordure du département de la Nièvre. Ce lac en forme de cheval est le plus vaste de la Puisaye, qui en compte une multitude. Il est aussi appelé « réservoir du Bourdon » ou encore « lac réservoir » car il a été créé en 1901 pour alimenter le canal de Briare. Il doit son nom au ruisseau de Bourdon (13,2 kilomètres) qui alimente également la pièce d'eau du château de Saint-Fargeau, situé à trois kilomètres. Le lac du Bourdon offre de nombreuses possibilités de loisirs : baignade avec une plage aménagée et surveillée (juillet-août), la pêche, une école de voile, du canotage, des pédalos, un vaste camping ombragé, un sentier de randonnée formant une boucle PR depuis Saint-Fargeau, une ferme équestre....

Le réservoir du Bourdon fait 220 hectares, et accueille la seule base de loisirs du Conseil Départemental de l'Yonne. Il se trouve à proximité du chantier médiéval de Guédélon très connu avec 300 000 visiteurs par an et près du château de Saint-Fargeau connu pour son spectacle son et lumière.

Michèle est la directrice du centre de loisirs du Lac du Bourdon Copier

Baptiste est animateur et gère les activités de loisirs de la base du lac du Bourdon. Canoë, kayak, planche à voile, pédalo, parc aventure, VTT, équitation... les activités sont nombreuses, que ce soit sur l'eau ou sur terre. Vous trouverez également de quoi vous restaurer au bord du lac près de la plage surveillée, tout ça dans un cadre magnifique.

Le lac du Bourdon à Saint-Fargeau dans l'Yonne © Radio France - Guillaume Pierre

C'est un endroit apprécié par les jeunes qui viennent ici tout l'été pour pratiquer sports nautiques ou tout simplement se baigner.

Louise et Stéphanie profitent de l'activité kayak Copier

La planche à voile, c'est physique et on tombe souvent à l'eau Copier

