L'été en Bourgogne Franche-Comté au Parc de L'Auxois

Cet été Guillaume PIERRE nous emmène à la découverte de 40 sites remarquables, musées, lac, château, tous situés en Bourgogne Franche-Comté. Chaque jour une destination, un lieu incontournable : aujourd'hui direction le Parc de L'Auxois en Côte-d'Or.

Guillaume PIERRE est au Parc de l'Auxois, à moins d'une heure de DIJON, sur la commune d'Arnay sous Vitteaux.

Sur le Parc, plus de 500 animaux cohabitent - buffles, flamands roses, caïmans, boas constrictor, dromadaires, loups, ours, zèbres, lions et depuis cette année : des tigres...

Eric Mutter, le patron du Parc de L'Auxois nous présente le projet développé par son papa en 1970 Copier

Au parc de l'Auxois Guillaume a trouvé quelqu'un qui parle plus que lui, un superbe Ara ! Copier

Les enfants sont toujours émerveillés par les animaux , ca marche aussi au Parc de L'Auxois Copier