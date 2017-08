L'été en Bourgogne Franche-Comté au Saut du Doubs

Guillaume Pierre nous propose pour l'été des bons plans sorties, des idées de visites et balades dans la grande région Bourgogne Franche-Comté. Il fait étape au Saut du Doubs.

Guillaume Pierre fait une halte à Villers-Le-Lac à 45 mn de Besançon, départ des balades en bâteau au Saut du Doubs, site classé avec sa cascade de 27 m et ses gorges.

La chute du Saut du Doubs © Maxppp - Lionel Vadam

Guillaume embarque à bord de la Vedette Panoramique du Saut du Doubs "Vénus", un bâteau hybride électro-solaire. Murielle est la patronne des Vedettes Panoramiques du Saut du Doubs, une entreprise familiale.

Guillaume rencontre une famille qui perpétue une tradition familiale : tous les ans, elle effectue un pélerinage en Franche-Comté pour faire plaisir à mamie qui à vécu son enfance dans le Haut-Doubs.

Guillaume sympathise avec des vacanciers en pleine forme, des Strasbourgeois et un couple de Nantais de passage dans la région.

Les Vedettes Panoramiques proposent des croisières commentées au travers d’un site grandiose, le lac, les gorges et le Saut du Doubs, classé Grand Site National, à bord de deux bateaux «Vénus» et «Sauconna» équipés de propulsions hybrides électro-solaires, qui font plusieurs fois par jour, le trajet entre Villers-Le-Lac et le Saut du Doubs. Antoine, le capitaine, nous fait une visite guidée du "Vénus".

Le "Vénus" fait parti de la flotte des vedettes panoramiques du Saut du Doubs © Radio France - Guillaume Pierre

