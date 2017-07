L'été en Bourgogne Franche-Comté aux Eurockéennes de Belfort

Guillaume Pierre sillonne la Franche-Comté et la Bourgogne tout l'été, à la découverte de sites remarquables, à visiter d'urgence, sauf que celui qu'il vous présente, le camping des Eurockéennes de Belfort, est un site éphémère.

Nous retrouvons notre globe-trotter régional, Guillaume Pierre, sur le site de l'incroyable et improbable camping des Eurockéennes sur l'Ile du Malsaucy près de Belfort. La 29è édition, qui s'est déroulé du 6 au 9 juillet 2017, a connu un énorme succès avec près de 130 000 festivaliers sur 4 jours, nouveau record d'affluence, avec en tête d'affiche Justice, HF Thiefaine, Arcade Fire, Jain, Iggy Pop, etc. Place historique, le camping des Eurocks propose à plus de 18 000 festivaliers-campeurs, professionnels ou amateurs, de vivre à 100%, pendant 4 jours et 4 nuits, un expérience festivalière unique.

Guillaume Pierre est au milieu des tentes, en plein coeur du nouveau camping des Eurockéennes de Belfort dans une ambiance incroyable et une imagination débordante de la part des festivaliers. Rencontres surprenantes et insolites au programme.

C'est le plus grand camping de France et c'est un vrai jeu de piste pour retrouver sa tente.

Les festivaliers débordent d'imagination, certains thématisent leur espace : piscine, canapé, fauteuil, décorations colorées... Ils sont là pour faire la fête durant quatre jours. Bonne humeur, sourire et ambiance bon enfant, malgré les règles strictes de sécurité.

Un groupe de filles venues du Haut-Rhin se sont déguisées pour mieux se fondre dans cette mixité.

Luigi, Superman et Deadpool, trois super-festivaliers qui s'apprêtent à passer 4 jours de folie au camping et sur le site des Eurockéennes de Belfort. Le camping c'est un endroit où tout le monde se retrouve sur le même pied d'égalité, plus de classes sociales, plus de races, plus de problèmes, tout le monde s'aime et est là pour s'amuser. "Les Eurockéennes, c'est un énorme algorythme festif !"

Le camping des Eurockéennes de Belfort © Radio France - Guillaume Pierre

