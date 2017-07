L'été en Bourgogne Franche-Comté à Baumes-les-Messieurs

Cet été Guillaume Pierre se promène en Bourgogne Franche-Comté - la grande région - en quête de 40 sites remarquables, bases de loisirs, musées, parc animalier ou château. Direction le Jura et le magnifique village de Baume-les-Messieurs.

Le coup de cœur de Guillaume Pierre se trouve dans le Jura. Il y a rencontré des vacanciers qui ont choisi le village de Baume-les-Messieurs pour poser leur tente ou caravane au camping d'un des plus beaux villages de France, bercés par le murmure d'un ruisseau. Un endroit magique !

Baume-les-Messieurs offre un superbe panorama et sert de point de départ à de nombreuses visites et randonnées. Une « reculée », quatre belvédères, une grotte, une cascade et une abbaye impériale, le village jurassien ne manque pas d'attraits pour les touristes. Nous ne sommes pas très loin de Château Chalon, ville phare pour les amoureux de vins jurassiens, proche de Poligny, capitale du fromage de Comté.

Le camping de Baume-les-Messieurs © Radio France - Guillaume Pierre

Rachel travaille au camping de Baume-les-Messieurs. Avec 52 places, il affiche complet cet été. Il est situé au pieds des falaises dans un écrin de verdure. Beaucoup de visiteurs viennent pour randonner et se reposer. Beaucoup de hollandais, allemands, suisses... une clientèle pour moitié française et pour moitié étrangère.

Rachel travaille au camping et nous fait une revue des balades intéressantes à faire autour de Baume-les-Messieurs Copier

La Seille coule aux abords du camping de Baume-les-Messieurs. Et tout à côté un groupe de caravanes venus des Hauts de France. Ces bretons se retrouvent entre amis, dans une bonne ambiance, pour profiter de cette belle région.

Les copains de Bretagne se retrouvent en toute convivialité au camping de Baume-les-Messieurs Copier

Noël et Armelle, Flamands (et pas Ch'tis !) de la Flandre Française, sont venus dans le Jura sur les conseils de leur entourage. Ils ont visité les cascades du Hérisson, comptent se rendre à Saint-Claude, ils ont fait une petite pause à la Bresse dans les Vosges... des vacances bien remplies.

Noël et Armelle nous viennent des Flandres Françaises Copier

Ce couple de néerlandais vient depuis 20 ans en vacances au camping de Baume-les-Messieurs, pour le silence et le calme, la nature. Ils en profitent pour traverser et visiter d'autres régions sur le long trajet jusque dans le Jura, cinq semaines de périple au total.

Guillaume a encore des efforts à faire en hollandais ! Copier

