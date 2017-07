L’été en Bourgogne Franche-Comté à Beaune

Guillaume Pierre parcourt la grande Région Bourgogne Franche-Comté à la découverte de 40 sites remarquables à visiter sans hésitation cet été. Direction Beaune, dans le département de la Côte-d'Or, et ses très célèbres Hospices.

Plus de 400 000 curieux visitent chaque année l'hôtel-Dieu, l’hôpital des Hospices Civils de Beaune fondé en 1443, remarquable par son architecture, ses tuiles vernissées, son musée, ses trois cours, ses dépendances, son Bastion du XVème siècle et ses centaines de mètres de caves conservant, notamment, la réserve particulière de vin des Hospices. C'est un des lieux les plus visités après la basilique de Vézelay où nous emmène Guillaume Pierre. Rencontre avec les nombreux touristes venus pour visiter ce joyau, mondialement connu, de la région Bourgogne Franche-Comté.

Guillaume Pierre a tendu le micro à Emilie qui accueille les touristes à l'Hôtel-Dieu. Elle a reçu 425 000 visiteurs en 2016 aux Hospices, qui sont ouverts 365 jours de l'année. Il est possible de visiter tout le rez-de-chaussée du bâtiment. L'entrée est payante avec mise à disposition d'un audio-guide ou en visite guidée sur réservation.

Etienne est belge. C'est la deuxième fois qu'il visite les Hospices. Il apprécie particulièrement l'architecture de ce lieu qu'il compare à L'Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines en Belgique.

Des touristes suisses, Claude et Ruth, sont venus faire la route des vins en Bourgogne. Après les dégustations, il fallait une pause, l'occasion de s'arrêter pour visiter les Hospices de Beaune.

Guillaume Pierre est avec Henri et son groupe d'anciens combattants venu de Haute-Savoie. C'est une première visite aux Hospices de Beaune pour eux, après un passage au Clos Vougeot.

