L’histoire de France représentée par des milliers de figurines

Tulette, France

C’est un petit village de Drôme provençale qui abrite le troisième plus grand musée de la figurine de France. Sur 300m2, plus de 33 000 figurines sont exposées dans des vitrines ou sur des maquettes de paysages et de châteaux. Le clou de la visite, c’est un diorama – représentation d’une scène historique avec son environnement – de la bataille de Borodino avec plus de 10 000 soldats répartis sur 21m2. Reportage au musée de la figurine Paul-Cibert, un paradis pour petits et grands enfants.

L'impressionnant diorama de la bataille de Borodino. © Radio France - A.W.

Détail du diorama. © Radio France - A.W.

Des univers plus récents sont exposés comme ces figurines Warhammer. © Radio France - A.W.