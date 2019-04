L'Italie est au centre de Reims du 25 au 28 avril

L'Italie vient à Reims du 25 au 28 avril 2019. Sur la place d'Erlon, vous avez rendez-vous avec les saveurs et l'artisanat italien.

Little Italy : le village italien au cœur de Reims sur la place d'Erlon.

Reims - France

Pour la seconde année, les Vitrines de Reims vous proposent un rendez-vous avec l'Italie. Du jeudi 25 au dimanche 28 avril, la Place Drouet d’Erlon sera aux couleurs et aux saveurs d’Italie pour la première édition de Little Italy, le Village Italien à Reims.

Il s’agit d’un nouveau rendez-vous organisé par la Chambre de Commerce Italienne de Lyon en collaboration avec Les Vitrines de Reims. La Chambre de Commerce Italienne de Lyon contribue au développement des échanges franco-italiens grâce à son expérience et la connaissance des problématiques franco-italiennes.

Un véritable et fascinant voyage à la découverte des excellences oeno- gastronomiques et du magnifique patrimoine artisanal de l’Italie qui, après avoir fait étape dans plusieurs villes de France, arrive à Reims. Quatorze exposants de toutes les régions de la péninsule italienne proposeront leurs produits aux saveurs uniques : mozzarella de bufflonne, charcuteries de Calabre, truffe d’Alba, croquants de Bergame, parmigiano reggiano biologique, huile d’olive vierge extra du Piémont ou encore vins de Toscane, sans oublier artisanat et maroquinerie : chaussures, sacs, vêtements en cuir, accessoires.