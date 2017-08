L'Opéra en plein air est de retour au Château d'Haroué.

Pour la 17ème édition, Opéra en plein air est de retour à Haroué avec une œuvre connue de tous.

C'est désormais un rituel... Tous les ans, à la fin de l'été, le Château d'Haroué accueille la tournée "Opéra en plein air". Le principe ? Faire (re)découvrir des Opéras bien connus dans des lieux insolites. Cette année, ce sont Les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart qui est mis à l'honneur.

Affiche d'Opéra en plein air - Opéra en plein air

Chaque année, une personnalité bien connue est choisie. Après Jacques Attali, PPDA ou encore Julie Depardieu, c'est au tour de Julie Gayet. Elle sera accompagné dans sa tâche par Kên Higelin (comédien, metteur en scène, auteur et réalisateur).

Les Noces de Figaro

Probablement une des oeuvres les plus connues de Mozart. L‘action se déroule au Château Almaviva près de Séville. Suzanne et Figaro, tous deux au service du Comte et de la Comtesse, préparent leurs noces. Figaro est confiant mais apprend que le comte cherche à séduire la belle Susanne. Ce dernier, lassé de son épouse et loin d’être un modèle de vertu, fera tout pour éloigner Figaro et empêcher le mariage. Avec le concours de la comtesse, qui souhaite reconquérir son mari, Figaro et Suzanne devront déjouer les pièges du comte. De coups de théâtre en rebondissements, supercheries, jeux de rôles et quiproquos, les couples s’accordent et tout finit par rentrer dans l’ordre.

France Bleu Lorraine vous invite !

Restez bien attentif à votre radio en Lorraine, vous pourrez remportez vos places pour les représentations du 1er et 2 Septembre prochain à Haroué.

