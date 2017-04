La Citadelle et ses Musées, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, la Citadelle de Besançon, avec ses Musées, son parc zoologique et ses nombreuses animations.

Ouverte au public depuis plus de 50 ans, la Citadelle de Besançon, œuvre majeure de Vauban inscrite depuis 2008 sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, vous invite à découvrir sa cité fortifiée qui domine la ville de plus de 100 mètres et s’étend sur près de 12 hectares offrant des panoramas spectaculaires.

L'enceinte fortifiée abrite trois musées. Le Musée de la Résistance et de la Déportation (musée d'histoire, d'art et centre d'archives et de documentation), le Musée comtois (musée d'histoire et d'ethnographie) et le Muséum d'histoire naturelle qui comprend notamment un parc zoologique, un insectarium, un aquarium, une ferme... 500 espèces d'animaux vivants, dont certaines espèces menacées font parti d'un programme de sauvegarde.

La Citadelle et ses Musées sont partenaires du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offrent aux porteurs de la carte, une entrée gratuite, pour une entrée payante plein tarif hors animation. Non utilisable en groupe et non cumulable avec une autre offre

