Découvrez la pêche à pied en Seine-Maritime

Alors que la température de l'eau n'incite pas vraiment à la baignade, pourquoi ne pas se mettre à la pêche à pied ? L'activité ancestrale est facile à pratiquer mais il y a quelques règles à respecter. C'est pourquoi la Seine-Maritime propose des initiations encadrées.

Pas besoin de beaucoup de matériel pour se lancer dans la pêche à pied : une épuisette, un seau avec de l'eau de mer, un coin de rochers recouverts par l'eau à marée haute, et vous êtes parés pour partir à la recherche des animaux qui vivent là, bien cachés sous les rochers.

Tous les quinze jours, l'association Aquacaux organise des initiations à la pêche à pied. Le terrain de jeu pour cette fois : l'estran situé au bout de la plage de Sainte-Adresse, à côté du Havre.

À la chasse aux crabes

Devant la trentaine de participants (dont de nombreux enfants), Gwenn Couprie énumère tous les habitants qui se cachent sous les rochers : "des crabes, des crevettes, des poissons, des bigorneaux... L'idée n'est pas de pêcher pour ramener à manger ce soir, rappelle le chargé de mission Environnement, mais bien de découvrir l'ensemble des animaux qui vivent dans cette zone."

Une trentaine de personnes ont participé à cette sortie. La météo n'engageait pas vraiment à la baignade. © Radio France - Bastien Deceuninck

Les crabes, c'est ce que recherche Nolan, neuf ans. "Il faut soulever les rochers, et si on en voit un, on essaie de l'amener dans un coin pour le prendre avec les doigts". Avec son petit frère, Owen, six ans. Ils découvrent. "J'aime bien, même si on se mouille les pieds!"

Découvrir sans détruire

Mais attention à ne pas s'y prendre n'importe comment. Malou, 8 ans, a bien retenu les consignes : "il faut bien remettre le rocher à la même place car il y a des coquillages et des poissons qui se cachent en dessous pour se protéger du soleil ou de la houle. Si on le déplace, ils peuvent être emportés par la marée." Toujours le même objectif : découvrir la faune du littoral et la protéger, certainement pas la détruire.

De la dextérité et de la rapidité : les deux mots-clé pour attraper les crabes sous les rochers! © Radio France - Bastien Deceuninck

En une heure, les seaux se remplissent de crabes, de crevettes et même de quelques petits poissons. Une vraie leçon de vie pour Christian : "'ils ont besoin de revenir aux choses un peu plus réelles" explique le grand-père d'Owen et Nolan. "C'est bien joli Internet, mais c'est avec ce genre de sortie que l'on découvre vraiment les choses!"

Toutes les prises du jour ont retrouvé leurs rochers à la fin de l'activité. "Ils sont trop petits pour être prélevés" explique Gwenn Couprie. "Et puis dans cette zone, le ramassage des coquillages est interdit. À cause de la pollution dans l'estuaire de la Seine, ils sont plein de métaux lourds et d'hydrocarbures!"

À la fin de la séance, passage en revue des espèces rencontrées dans les rochers. © Radio France - Bastien Deceuninck

Gwenn Couprie rappelle les consignes à respecter pour pratiquer la pêche à pied.

Si vous souhaitez découvrir la pêche à pied, la liste des prochaines sorties est disponible ici.

