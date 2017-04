La "Doggy Poil Express" : une course d'orientation pour renforcer la relation entre chiens et maîtres

Une cinquantaine de chiens - et leurs maîtres - ont participé samedi 22 avril à la première édition du "Doggy Poil Express" : une course d'orientation dans le bois de Boulogne pour renforcer la complicité entre le propriétaire et son animal, mais aussi faire des rencontres.

Aller promener son chien au parc peut parfois être rébarbatif, pour l'animal mais aussi pour le maître. C'est pour cela que samedi, une cinquantaine de propriétaires et leurs chiens ont participé à une une balade un peu spéciale : le "Doggy Poil Express".

Le principe : une sorte de parcours, mi-course d'orientation, mi-course d'obstacles, avec des énigmes à résoudre. Parmi les participants : Samantha, Lauriane et Audrey. Ces trois amies sont venues avec leurs chiens Mooky, Ivy et June. "Ça change des promenades traditionnelles" explique Samantha. "D'habitude, on va toujours au même endroit, et c'est la première fois que l'on vient ici. C'est vraiment top!"

Des indices et des énigmes ont été disséminés sur le parcours © Radio France - Bastien Deceuninck

Au programme de l'après-midi : des énigmes à résoudre, des mots accrochés aux arbres à retrouver, mais aussi quelques épreuves comme un saut de haie, ou encore le "Woof Lanta", qui consiste à faire tenir son chien assis sur un poteau et le prendre en photo.

Au delà des épreuves, l'important est de passer du temps "autrement" avec son chien. "On augmente la complicité entre le maître et l'animal. On voit qu'ils sont contents de jouer, de changer un peu" renchérit Samantha.

Pour cette première édition, un peu plus d'une cinquantaine de chiens et leurs maîtres sont venus se frotter aux épreuves. De quoi encourager les organisateurs à renouveler l'expérience.