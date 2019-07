La fabrication du papier à Davézieux, de l’antiquité à nos jours

Davézieux, France

Le musée des papeteries Canson et Montgolfier à Davézieux dans le Nord de l’Ardèche revient sur plusieurs centaines d’années d’évolution technologique et d’histoire locale. Des machines restaurées peuvent être observées dans le magnifique atelier vouté au sous-sol du musée. L’une d’entre elles, la machine à papier en continu, qui date de 1900, mesure plus d’une dizaine de mètres de long et fonctionne parfaitement bien.

Le musée propose un retour sur l’histoire de la famille Montgolfier, et notamment d’Etienne et Joseph, qui ont inventé l’aérostat, le ballon gonflé d’air chaud.

Des démonstrations et ateliers de fabrication de papier sont aussi proposés sur place.

De nombreuses machines anciennes sont exposées. © Radio France - A.W.

Maquette d'un atelier de fabrication du papier au moyen-âge et, au fond, une pile à maillets. © Radio France - A.W.

Au musée des papeteries Canson et Montgolfier, des ateliers de fabrication de papier sont proposés. © Radio France - A.W.