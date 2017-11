La féérie des glaces à Metz, édition 2017

France Bleu Lorraine, radio partenaire de la féérie des glaces de Metz, du 18 novembre 2017 au 7 janvier 2018 place de la République.

Le féérie des glaces de Metz vous plonge dans un univers merveilleux, plein de magie et d’émotions, où tout est construit en glace. Plus de 30 artistes de 12 nationalités différentes donnent forme à une exposition exceptionnelle de sculptures de glace. Plus de 600 tonnes de glace sont utilisées pour construire près de 150 sculptures de 2 à 6 mètres de haut. Ce sont les princesses, princes et personnages féériques de Disney qui sont à nouveau mis en vedettes.

La féérie des glaces Metz 2016 - Ville de Metz

Les sculptures de glace sont exposées dans un palais thermique spécial d’une superficie de 1.400 m², ou règne une température constante de -6°C. Les vêtements chauds sont vivement recommandés.

Vous pouvez admirez ces sculptures de glace du 18 novembre 2017 au 7 janvier 2018 de 10h à 20h, sous chapiteau, place de la République à Metz. L'entrée est payante.

A voir cette année : Raiponce vous invite à poser avec la sorcière au sommet d’une haute tour. Rencontrez Blanche-Neige et princesse Aurore, balancez-vous avec la Belle et la Bête dans la salle de balle et libérez votre le coeur gelé par la Reine des Neiges. Reprenez votre souffle pour admirer les scènes de glace qui retracent le récit d’Aladdin et de sa lampe merveilleuse. Perdez-vous avec Alice au pays des Merveilles et suivez les traces de Peter Pan et de la fée Clochette au Pays Imaginaire. Retrouvez-vous nez à nez avec les Pirates des Caraïbes, et faites connaissance avec le détestable Capitaine Crochet.

Retour sur l'édition 2016 de la féérie des glaces

Des sentiers seront spécialement aménagés pour les personnes en fauteuil roulant et les moins valides. Les chiens tenus en laisse sont autorisés. Un bar de glace est à votre disposition pour un chocolat ou un vin chaud.

