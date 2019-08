La Ferme de Bourlatier est une ferme patrimoniale en Montagne ardéchoise

Bourlatier, Saint-Andéol-de-Fourchades, France

Au pays des volcans, à 3 km du Gerbier de Jonc, sur ce plateau balayé par les vents et la neige l’hiver, une ancienne ferme du 17e siècle se dresse telle une forteresse !

Elle est magnifique de l’extérieur comme de l’intérieur avec une architecture typique avec son toit en lauze, une robuste charpente aux allures de cathédrale, d’énormes murs en pierre de basalte ou de granite

La ferme de Bourlatier près du Gerbier-de-Jonc © Radio France - Philippe Costa

Bourlatier, témoin de l’architecture d’un territoire

La ferme de Bourlatier Copier

Une forteresse magnifique toute proche du Gerbier de Jonc et des sources de la Loire

A partir de cette ancienne ferme typique de la Montagne Ardéchoise, vivez l’histoire du pays et découvrez les richesses de la nature environnante à travers des animations accessibles à tous.

La magnifique charpente en forme de vaisseau retourné supporte les 150 tonnes de toiture © Radio France - Philippe Costa

Pour apprendre tous les secrets de Bourlatier, n'hésitez pas à suivre une des visites libre ou avec l'accompagnement d'un guide.

https://www\.bourlatier\.fr

La ferme de Bourlatier et son guide © Radio France - Philippe Costa

En proie au climat très rude du plateau balayé par la burle, la ferme de Bourlatier a dû prendre des allures de forteresse pour se défendre : massive, avec des murs de 80 cm à 1,20 m d’épaisseur, et des ouvertures réduites. La ferme communiquait jadis avec un château aujourd'hui disparu et abritait un important cheptel.

Vous visiterez 1000 m2 de volumes impressionnants ( 50 mètres de long et 10 mètres de large sur deux niveaux ), recouverts par 900 m2 de toiture en lauze de phonolithes ( dalles volcaniques locales ). Au rez-de-chaussée se trouvent l’étable, la bergerie, la cave, la soue et la partie habitation très spartiate. À l’étage, la grange à foin de 500 m2 est accessible de l’intérieur par un escalier assez raide et de l’extérieur par le montadou, aménagé pour que les bœufs attelés puissent y déposer le foin. La grange abritait 80 à 100 tonnes de foin salé ( pour éviter son autocombustion dûe à la fermentation induite par l’humidité ) et stocké pour nourrir les bêtes l’hiver. Le long de la grange des trapons étaient aménagés dans le plancher pour nourrir les bêtes dans l’étable située dessous.