France Bleu sera en direct de la fête de la Gastronomie Place Charles III à Nancy

Pour la 7e édition, le thème choisi, "Au cœur du produit", est à l'image de la fête de la gastronomie : généreux, fédérateur et créatif. Rendez-vous dès le 22 septembre pour l’édition 2017 ! France bleu y sera en direct le samedi 23 de 10h00 à 12h30.

Du 22 au 24 septembre, la 7ème édition de la Fête de la Gastronomie aura lieu Place Charles III à Nancy. La place sera en fête avec un programme gourmand et riche en animations et dégustations !

Lauren Pilloni sera en direct du studio France Bleu depuis la place Charles III. Il sera en direct de 10h à 12h30 depuis le marché couvert de Nancy ou sera inauguré la halle central au nom de Jean Pierre Coffe. De nombreux invités qui ont connu le lunévillois Jean Pierre COFFE serons avec lui. Son compagnon, son secrétaire, ses amis des métiers de bouche mais pas seulement. Avec eux, Laurent évoquera l’homme et l’amoureux des bonnes choses.

Jean-Pierre COFFE sur France Bleu Midi Ensemble © Radio France - Martin Broyer

La gastronomie locale vient à votre rencontre avec de nombreux professionnels venus partager avec vous leur talent et leur savoir-faire mais aussi leur passion des produits et du terroir lorrain ! Cette année, c’est la profession des boulangers qui est mise en avant.

La fête de la Gastronomie Place Charles III

Au programme :

Place Charles III du 22 au 24 septembre de 10h à 19h

Tout un panel des produits de la Meurthe-et-Moselle à venir découvrir et déguster

Village gourmand

Animations culinaires

Dégustations

Marché fermier

Intronisations par des fédérations des confréries du Grand Est,

Rallye gourmand (bulletin à retirer à l'office de tourisme place Stanislas et au kiosque vitrines de Nancy, Place Maginot)

Expo photos "Des produits et des hommes"

Le village gourmand en détails :

35 exposants pour découvrir la richesse des produits locaux :

fromagers, boulangers, producteurs, brasseurs, restaurateurs… Et avec l’association Saveurs Paysannes, 16 producteurs qui ont à coeur de vous faire partager leur savoir-faire et le goût de l’authenticité, vous donnent rendez-vous sur leur marché fermier. Vous y trouverez en direct de leurs fermes : charcuteries, oeufs, vins, bières, glaces, jus de fruits, confitures, escargots, safran, etc.

Les vignerons des Côtes de Toul seront également présents pour vous faire déguster leurs vins rouge, blanc et le fameux Gris de Toul. Tout un panel de produits meurthe-et-mosellans !

Vous préférez une bière ? Les brasseurs présents se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs créations.

Au Marché Central de Nancy les 22 et 23 septembre 2017

Samedi 11h : en hommage à Jean-Pierre COFFE qui affectionnait le marché central de Nancy, la Halle Centrale du Marché portera désormais son nom et deviendra la Cour Jean-Pierre COFFE. La nouvelle dénomination se fera en présence de sa famille.

Le Marché central met à l'honneur, cette année, les métiers de la fédération de la boulangerie. Des animations et démonstrations par les élèves du Centre d'Enseignement et de Promotion des Métiers de l'Alimentation (CEPAL)

Samedi : visites guidées insolites et gratuites du Marché central vous seront proposées par Carol Bussy, Maître-Restaurateur à L'impromptu et Nancy Tourisme. Inscription obligatoire gratuite à Nancy Tourisme ou au 03 83 35 22 41.

Exposition de photos de Monsieur Rougemont sur le thème "Des Produits et des Hommes" le vendredi de 7h à 21h et le Samedi de 7h à 19h

