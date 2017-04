La Grande Saline, musée du sel, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, la Grande Saline, musée du Sel

La Grande Saline de Salins-Les-Bains, comme toutes les salines de la région de Franche-Comté, utilisait les sources d'eaux salées comme matière première.

Le sel, "l'Or Blanc", était obtenu par évaporation artificielle, par opposition aux marais salants. Salins-les-Bains doit sa renommée et son pouvoir dès le Moyen Age, au sel qu'elle exploite et dont elle fait commerce. Différentes techniques se sont succédées dans le temps pour puiser puis pomper cette saumure (l'eau salée).

Pour pratiquer l'évaporation de ces saumures, pendant plusieurs siècles, le bois a servi de combustible. Mais pour des raisons calorifiques et économiques le charbon fut adopté au début du XIXème siècle.

En 1775 la Saline d’Arc-et-Senans est édifiée par l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux, en bordure de la forêt de chaux (3ème forêt de France en feuillus).

Elle fonctionnera en complément de la Saline de Salins à l’aide de deux Saumoducs (conduites de bois puis de fonte) longs de 21 km, dans lesquels circulaient les eaux faiblement salées de Salins.

Elle fermera en 1895.

