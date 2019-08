La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit un lieu vivant

C’est en effet plus qu’un musée car cette maison de la céramique avec l’histoire potière du pays mais aussi un pôle professionnel.

Dieulefit, France

Cuisiner, servir, manger, conserver, décorer, ce musée inscrit l’histoire potière du Pays de Dieulefit dans une histoire plus large de l’évolution des civilisations et de leurs mœurs alimentaires

Nous y voilà avec Nadège Locatelli, la directrice des lieux

Musée de la céramique de Dieulefit Copier

Un espace de ce Musée de la céramique du pays de Dieulefit est consacré à l’argile, matière première indispensable à la réalisation des céramiques. Le territoire possédait ses propres carrières exploitées dès l’époque gallo-romaine et réputée pour ses qualités de terre réfractaire, « terre à feu ». Le visiteur pourra découvrir grâce à des textes et des vidéos l’histoire de cette argile et de sa préparation.

Musée de la céramique de Dieulefit © Radio France - Philippe Costa

Pour plus d’interactivité, des pièces sont à découvrir à l’aveugle, découverte de la forme, découverte de la texture. L’ambiance sonore d’un atelier est recrée : préparation de l’argile, tournage et cuisson.

