La Maison de la réserve, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

La Maison de la Réserve, l'Instant Nature

Des expositions belles et innovantes sur la faune et la flore du Haut-Doubs, dans des décors et une ambiance très nature.

Passionnée par la faune, la flore et la gestion des milieux naturels, notre association protège, gère et fait connaître un espace d'une très grande richesse :

la Réserve naturelle du lac de Remoray à Labergement Sainte-Marie.

Centre d'accueil pour tout public, interprète et relais des précieux milieux naturels du Jura, la Maison de la Réserve naturelle du Lac de Remoray est un miroir de notre région et des hommes qui la gèrent.

Le site internet de la Maison de la réserve

Les avis des porteurs de la carte Club