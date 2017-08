La Maison France 5 à Toulouse

Dans la Capitale d'Occitanie, France 5 s'installe à Toulouse pour toute une soirée consacrée aux charmes de la ville rose avec des architectes du patrimoine, des créateurs, des passionnés. Les toulousains vous emmènent notamment aux Carmes et à Saint-Cyprien.

L'interview de Stéphane Thébaut avec Alban Forlot

La brique rose, la Toulousaine...

Outre nos particularités toulousaines, Stéphane Thébaut et son équipe nous font également découvrir un laboratoire de fabrication d'objets, un gîte avec un atelier de création de bijou, une boutique vintage avec un passionné des Etats-Unis. Carte blanche à un habitant de la rive gauche depuis 15 ans. Plus longue (90 minutes), La Maison France 5 est un invitation au voyage et vous donne des clefs pour faire surgir l'âme de votre foyer. A voir vendredi 8 septembre à 20h50 sur France 5.