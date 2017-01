La Nuit de la lecture, c'est ce soir !

La première édition de la Nuit de la lecture a lieu ce soir dans toute la France. Près de 700 établissements culturels ouvrent leurs portes au public après leurs horaires habituelles de fermeture. En Indre-et-Loire, cinq bibliothèques participent à ce nouvel événement.

Librairies et bibliothèques ont carte blanche pour animer cette soirée littéraire. À Tours, la bibliothèque centrale offre le programme le plus complet avec, entre 18 et 22 heures, des lectures à voix haute, un quiz sur les séries télévisées, et toute une série d'animations pour les enfants. Des visites guidées de la bibliothèque sont également proposées. L'occasion de découvrir des pièces habituellement fermées au public et de se plonger dans les entrailles de l'établissement pour mieux comprendre son fonctionnement. Attention, réservations nécessaires à partir de 18 heures. L'auditorium et son point de vue imprenable sur le centre de Tours sera également ouvert au visiteurs.

À Tours, toujours, la bibliothèque de l'École supérieure des beaux-arts ouvre ses portes jusqu'à 22 heures. Une collection de plus de 17.000 documents trop méconnue des Tourangeaux, alors même qu'elle est ouverte au public toute l'année. Vous aurez l'occasion de rattraper votre retard dès ce soir !

Les communes de Courçay, Marigny-Marmandes et Neuvy-le-Roi participent également à cette première édition de la Nuit de la lecture. La bibliothèque municipale de Courçay propose une soirée consacrée aux contes pour enfants. Les passionnés d'histoire préféreront se rendre à celle de Marigny-Marmandes, avec une soirée sur le thème des naufragés de l'île de Tromelin, cette vieille catastrophe navale oubliée du 18ème siècle. Enfin, à la bibliothèque municipale de Neuvy-le-Roi, vous pourrez participer à une séance de jeux de sociétés, à une discussion littéraire avec une libraire tourangelle, avant d'assister à des lectures publique par une comédienne.

Toutes ces animations ont lieu à partir de 18 heures. Accès libre et gratuit.